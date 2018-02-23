Парламентська газета оприлюднила закон про деокупацію Донбасу

Закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" опубліковано у газеті "Голос України".

Видання Верховної Ради оприлюдило його 23 лютого.

Верховна Рада ухвалила цей документ у другому читанні 18 січня 2018 року, а президент підписав 20 лютого.

Сьогодні у парламентській газеті "Голос України" опубліковано Закон України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях"➡️https://t.co/i2ko5bQiEZ pic.twitter.com/rVa6ricJCN — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 23, 2018

Закон визначає Росію агресором і фіксує, що тимчасова окупація РФ територій України є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Згідно з текстом закону, до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями.

Межі окупованих територій в цих областях, визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.

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