Парламентська газета оприлюднила закон про деокупацію Донбасу

Закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" опубліковано у газеті "Голос України".

Видання Верховної Ради оприлюдило його 23 лютого.

"До моменту прийняття Кабінетом міністрів будь-яких рішень щодо застосування норм цього закону діють акти Кабінету міністрів, а також обмеження, введені в дію рішеннями президента України", – йдеться в законі.

Сьогодні у парламентській газеті "Голос України" опубліковано Закон України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях"➡️https://t.co/i2ko5bQiEZ pic.twitter.com/rVa6ricJCN — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 23, 2018

Верховна Рада ухвалила цей документ у другому читанні 18 січня 2018 року, а президент підписав 20 лютого.

Закон визначає Росію агресором і фіксує, що тимчасова окупація РФ територій України є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Згідно з текстом закону, до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями.

Межі окупованих територій в цих областях, визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.

У законі сказано, що Україна не несе відповідальності за дії РФ на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, а Росія на час окупації зобов’язана забезпечити захист прав цивільного населення та створити необхідні умови для його життєдіяльності.

Між тим, початок та завершення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії на Донбасі "визначаються окремими рішеннями президента України".

Законом також уточнено, що "антитерористичну операцію може бути завершено у зв’язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану або із початком здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ".

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