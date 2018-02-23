Парламентська газета оприлюднила закон про деокупацію Донбасу

804 перегляди
П'ятниця, 23 лютого 2018, 08:58

Закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" опубліковано у газеті "Голос України".

Видання Верховної Ради оприлюдило його 23 лютого.

Верховна Рада ухвалила цей документ у другому читанні 18 січня 2018 року, а президент підписав 20 лютого.

Закон визначає Росію агресором і фіксує, що тимчасова окупація РФ територій України є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Згідно з текстом закону, до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями.

Межі окупованих територій в цих областях, визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

Теми: Донбас законодавство
powered by lun.ua
По темі
АТО: До кінця доби окупанти подвоїли кількість обстрілів, є загиблий 23 лютого 2018, 07:31
Штаб АТО показав відео знищення БМП противника 23 лютого 2018, 07:15
США закликали Росію погодитись на місію ООН на Донбасі 23 лютого 2018, 03:02
Усі новини
Головні новини
У 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС
У ГПУ пояснили, чому закрили справу Колобова
Найєм: Штат ДБР формують із порушенням закону
Хроніка 23 лютого. Порошенко стає міністром в Азарова, а Турчинов – президентом
Усі новини
лауреати

Переможниця конкурсу на кращий меморіал Героям Небесної Сотні Ірина Волинець – про свій проект

Чому слово "молодець" не працює? Психолог про похвалу