Парламентская газета обнародовала закон о деоккупации Донбасса

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Пятница, 23 февраля 2018, 08:58

Закон "Об особенностях государственной политики в обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" опубликован в газете "Голос Украины".

Издание Верховной Рады обнародовало его 23 февраля.

Верховная Рада приняла этот документ во втором чтении 18 января, а президент подписал 20 февраля.

Закон определяет Россию агрессором и фиксирует, что временная оккупация РФ территорий Украины является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Согласно тексту закона, к временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.

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Темы: Донбасс законодательство
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