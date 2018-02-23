Парламентская газета обнародовала закон о деоккупации Донбасса

Закон "Об особенностях государственной политики в обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" опубликован в газете "Голос Украины".

Издание Верховной Рады обнародовало его 23 февраля.

"До момента принятия Кабинетом министров каких-либо решений по применению норм этого закона действуют акты Кабинета министров, а также ограничения, введенные в действие решениями президента Украины", – говорится в законе..

Сьогодні у парламентській газеті "Голос України" опубліковано Закон України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях"➡️https://t.co/i2ko5bQiEZ pic.twitter.com/rVa6ricJCN — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 23, 2018

Верховная Рада приняла этот документ во втором чтении 18 января, а президент подписал 20 февраля.

Закон определяет Россию агрессором и фиксирует, что временная оккупация РФ территорий Украины является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Согласно тексту закона, к временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.



Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.

В законе сказано, что Украина не несет ответственности за действия РФ на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а Россия во время оккупации обязана обеспечить защиту прав гражданского населения и создать необходимые условия для его жизнедеятельности.



Между тем, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на Донбассе "определяются отдельными решениями президента Украины".



Законом также уточняется, что "антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ".

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