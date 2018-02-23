Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламентская газета обнародовала закон о деоккупации Донбасса

Пятница, 23 февраля 2018, 07:58

Закон "Об особенностях государственной политики в обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" опубликован в газете "Голос Украины".

Издание Верховной Рады обнародовало его 23 февраля.

"До момента принятия Кабинетом министров каких-либо решений по применению норм этого закона действуют акты Кабинета министров, а также ограничения, введенные в действие решениями президента Украины", – говорится в законе..

Верховная Рада приняла этот документ во втором чтении 18 января, а президент подписал 20 февраля.

Закон определяет Россию агрессором и фиксирует, что временная оккупация РФ территорий Украины является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Согласно тексту закона, к временно оккупированных Россией территорий в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основе предложений Генштаба ВСУ.

В законе сказано, что Украина не несет ответственности за действия РФ на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а Россия во время оккупации обязана обеспечить защиту прав гражданского населения и создать необходимые условия для его жизнедеятельности.

Между тем, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на Донбассе "определяются отдельными решениями президента Украины".

Законом также уточняется, что "антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ".

Читайте также: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса

Темы: Донбассзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: