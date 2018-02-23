Журналісти України та РФ закликали звільнити Васіна з полону бойовиків

Представники Нацспілки журналістів України та Союзу журналістів Росії закликають звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), якого з червня 2017 року бойовики незаконно утримують у Донецьку.

Про це повідомляє прес-служба НСЖУ.

Відзначається, що відповідну спільну заяву активісти журналістських організацій обох країн погодили під час зустрічі у Відні під егідою Представника ОБСЄ з питань свободи медіа Арлема Дезіра.

"Ми стурбовані відсутністю доступу до Станіслава Асєєва та відсутністю інформації про стан здоров'я журналіста", - йдеться у публічній заяві медійників України та Росії.

Про підтримку позиції колег також оголосили керівники Європейської Федерації журналістів та австрійського відділення "Репортерів без кордонів".

Як відомо, Станіслав Асєєв, який писав під псевдонімом Станіслав Васін, зник на початку червня 2017 року на окупованій території.

Національна спілка журналістів України закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Васіна.

Станіслав Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Васіна можна за цим посиланням.