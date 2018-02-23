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Журналисты Украины и РФ призывают освободить Васина из плена боевиков

Пятница, 23 февраля 2018, 08:20

Представители Нацсоюза журналистов Украины и Союза журналистов России призывают освободить украинского журналиста Станислава Асеева (Васина), которого с июня 2017 года боевики незаконно удерживают в Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

Отмечается, что соответствующее совместное заявление активисты журналистских организаций двух стран согласовали во время встречи в Вене под эгидой Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

"Мы обеспокоены отсутствием доступа к Станиславу Асееву и отсутствием информации о состоянии здоровья журналиста", - говорится в публичном заявлении медийщиков Украины и России.

О поддержке позиции коллег также объявили руководители Европейской Федерации журналистов и австрийского отделения "Репортеров без границ".

Как известно, Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня. 

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Темы: права человекаСМИОРДЛО
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