Журналисты Украины и РФ призывают освободить Васина из плена боевиков

Представители Нацсоюза журналистов Украины и Союза журналистов России призывают освободить украинского журналиста Станислава Асеева (Васина), которого с июня 2017 года боевики незаконно удерживают в Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

Отмечается, что соответствующее совместное заявление активисты журналистских организаций двух стран согласовали во время встречи в Вене под эгидой Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

"Мы обеспокоены отсутствием доступа к Станиславу Асееву и отсутствием информации о состоянии здоровья журналиста", - говорится в публичном заявлении медийщиков Украины и России.

О поддержке позиции коллег также объявили руководители Европейской Федерации журналистов и австрийского отделения "Репортеров без границ".

Как известно, Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Станислав Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.