Соратнику Медведчука повідомили про закінчення досудового слідства – адвокат

Голові Харківської територіальної ради руху "Український вибір - Право народу" Андрію Лесику, якого підозрюють у сепаратизмі, повідомили про закінчення досудового слідства.

Про це розповів його адвокат Дмитро Тихоненков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Учора (в четвер – ред.) нам було вручено повідомлення про закінчення досудового слідства і запропоновано ознайомитися з матеріалами справи", - сказав Тихоненков.

За його словами, він вже почав ознайомлюватися з матеріалами справи, але адвокат стверджує, що слідчі СБУ демонструють "незрозумілий поспіх".

"Розпочався незрозумілий поспіх. Учора я сам явився без повістки, без нічого. До кінця робочого дня ми встигли з якоюсь частиною (матеріалів - ред) ознайомитися. Але вони одразу дали мені повістки: на п'ятницю, на суботу, на неділю, на понеділок і на вівторок. Незаконно у вихідні дні це проводити", - сказав захисник.

Він наголосив, що не може цілий день ознайомлюватися з матеріалами лише у цій справі, бо залучений ще в інших процесах.

"Якщо вони визнають, що ми затягуємо, хоча це не так, вони можуть звернутися до слідчого судді, щоб він обмежив терміни ознайомлення", - сказав Тихоненков.

Він зазначив, що у справі сім томів. Однак адвокат не зміг відповісти на запитання, скільки часу йому необхідно для вивчення, пославшись на те, що у справі є ще відеоматеріали.

У прес-центрі УСБУ в Харківській області агентству на запитання про графік ознайомлення зі справою у вихідні та його законність сказали:

"Ми не коментуємо ситуацію. Якщо адвокат вважає за потрібне - він може звернутися до органів прокуратури".

Водночас у прес-службі прокуратури агенції підтвердили, що закінчено досудове розслідування провадження стосовно Лесика.

Як відомо, екс-депутат Харківської міськради від партії "Відродження" Андрій Лесик був затриманий і доставлений до суду 15 грудня 2017 року, йому обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО без права застави.

Лесику оголошено підозру у ч. 2 ст. 110 КК України - "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади".

15 лютого 2018 року Апеляційний суд Харківської області скоротив термін тримання під вартою Андрію Лесику.

Лесик - глава Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

9 травня на Меморіалі Слави в Харкові Лесик з'явився з георгіївською стрічкою. В результаті сталася бійка між проукраїнськими активістами і їх опонентами.

Лесика позбавили депутатського мандата як проросійського депутата-піарника, який "не виправдав довіру партії".