Соратнику Медведчука сообщили об окончании досудебного следствия - адвокат

Председателю Харьковской территориального совета движения "Украинский выбор - право народа" Андрею Лесику, которого подозревают в сепаратизме, сообщили об окончании досудебного следствия.

Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Тихоненков, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера (в четверг - ред.) нам было вручено извещение об окончании досудебного следствия и предложено ознакомиться с материалами дела", - сказал Тихоненков.

По его словам, он уже начал знакомиться с материалами дела, но адвокат утверждает, что следователи СБУ демонстрируют "непонятную спешку".

"Началась непонятная спешка. Вчера я сам явился без повестки, без ничего. К концу рабочего дня мы успели с какой-то частью (материалов - ред) ознакомиться. Но они сразу дали мне повестки: на пятницу, на субботу, на воскресенье, на понедельник и на вторник. Незаконно в выходные дни это проводить", - сказал защитник.

Он отметил, что не может целый день знакомиться с материалами только в этом деле, потому что вовлечен еще в другие процессы.

"Если они признают, что мы затягиваем, хотя это не так, они могут обратиться к следственному судье, чтобы он ограничил сроки ознакомления", - сказал Тихоненков.

Он отметил, что в деле семь томов. Однако адвокат не смог ответить на вопрос, сколько времени ему необходимо для изучения, сославшись на то, что в деле есть еще видеоматериалы.

В пресс-центре УСБУ в Харьковской области агентству на вопрос о графике ознакомления с делом в выходные и его законность сказали:

"Мы не комментируем ситуацию. Если адвокат считает нужным - он может обратиться в органы прокуратуры".

В пресс-службе прокуратуры агентства подтвердили, что закончено досудебное расследование производства в отношении Лесика.

Как известно, экс-депутат Харьковского горсовета от партии "Видродження" Андрей Лесик был задержан и доставлен в суд 15 декабря, ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО без права залога.

18 февраля 2018 года Апелляционный суд Харьковской области сократил срок содержания под стражей Андрею Лесику.

Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти".

Лесик - глава Харьковской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Во время сессий Харьковского горсовета он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе

9 мая на Мемориале Славы в Харькове Лесик появился с георгиевской лентой. В результате произошла драка между проукраинскими активистами и их оппонентами.

Лесика лишили депутатского мандата как пророссийского депутата-пиарщика, "не оправдавшего доверие партии".