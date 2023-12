Екс-помічник Манафорта визнав себе винним у змові і брехні

Помічник Пола Манафорта Рік Гейтс визнав себе винним у звинуваченнях щодо змови на федеральному рівні та наданні неправдивих свідчень.

Про це повідомляє Reuters.

"Колишній помічник передвиборчого штабу Дональда Трампа Рік Гейтс визнав себе винним у звинуваченнях спецпрокурора (Роберта Мюллера – УП) щодо змови та надання неправдивих свідчень", - йдеться у повідомленні.

