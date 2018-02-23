Екс-помічник Манафорта визнав себе винним у змові і брехні

Помічник Пола Манафорта Рік Гейтс визнав себе винним у звинуваченнях щодо змови на федеральному рівні та наданні неправдивих свідчень.

Про це повідомляє Reuters.

"Колишній помічник передвиборчого штабу Дональда Трампа Рік Гейтс визнав себе винним у звинуваченнях спецпрокурора (Роберта Мюллера – УП) щодо змови та надання неправдивих свідчень", - йдеться у повідомленні.

JUST IN: Ex-Trump campaign aide Gates pleads guilty to U.S. special counsel's charges on conspiracy, lying pic.twitter.com/AHWdR70RCP — Reuters Politics (@ReutersPolitics) February 23, 2018

Гейтс зробив відповідне зізнання після подання нових звинувачень Мюллером проти нього та Манафорта.

Прокурори стверджують, що через офшорні рахунки, контрольовані Манафортом пройшло більше 75 мільйонів доларів. Манафорт, згідно із звинуваченням, за допомогою Гейтса, відмив понад 30 мільйонів доларів доходу, які приховав від Міністерства фінансів США і міністерства юстиції. Гейтс, в свою чергу, приховав близько 3 мільйонів доларів доходу.

"Манафорт і Гейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу від їх роботи в Україні", - йдеться в новому обвинувальному висновку.

Як відомо, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

У середині грудня 2017 року суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту: він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (Флорида), але має носити електронний браслет.

Пізніше розслідування на чолі з Мюллером висунуло обвинувачення 13 громадянам Росії і 3 російським компаніям у зв’язку з проведенням нелегальної інформаційної кампанії з метою впливу на президентські вибори у США 2016 року.