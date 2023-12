Экс-помощник Манафорта признал себя виновным в заговоре и лжи

Помощник Пола Манафорта Рик Гейтс признал себя виновным в обвинениях в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний.

Об этом сообщает Reuters.

"Бывший помощник предвыборного штаба Дональда Трампа Рик Гейтс признал себя виновным в обвинениях спецпрокурора (Роберта Мюллера - УП) в заговоре и даче ложных показаний", - говорится в сообщении.

JUST IN: Ex-Trump campaign aide Gates pleads guilty to U.S. special counsel's charges on conspiracy, lying pic.twitter.com/AHWdR70RCP