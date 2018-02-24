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Миротворці можуть заморозити конфлікт на Донбасі, а не вирішити його - WSJ

Субота, 24 лютого 2018, 04:50
Миротворці можуть заморозити конфлікт на Донбасі, а не вирішити його - WSJ

Американські екс-дипломати застерігають, що миротворчі місії ніколи не вирішували конфлікти, а лише заморожували їх.

Про це пише видання Wall Street Journal.

Газета нагадує, що минулого тижня на Мюнхенській безпековій конференції чиновники США і НАТО обговорювали питання розміщення миротворчої місії з українськими і російськими дипломатами.

Деякі американські представники у приватних розмовах озвучували застерження, що Вашингтон може прямувати в пастку Путіна.

"Росія не зацікавлена в тому, щоб ситуація в Україні заспокоїлася. Миротворчі сили можуть ненавмисне закріпити російський контроль над територіями на Донбасі, а не вирішити конфлікт", - вважають нинішні і колишні чиновники США.

Водночас і прихильники, і скептики вважають, що США варто бути обережними в обговоренні такого сценарію.

"РФ може спробувати затримати чи зірвати процес переходу під контроль миротворчих сил частини українсько-російського кордону. Ризики можна пом'якшити, якщо пропозиція буде включати певне пом'якшення санкцій до повного відновлення миру в Україні", - допускають колишні американські високопосадовці.

На Мюнхенській конференції колишні американські дипломати від демократичних і республіканських адміністрацій ставили під сумнів нинішні обговорення цього питання.

Колишній посол США в Росії Майкл МакФол нагадав про приклад Кіпру, де миротворці були розміщені у 1964 році.

"Ці сили досі там, а укладення мирної угоди, яка б об'єднала окуповану Туреччиною північ острова з рештою країни, лишається туманним. Поясніть, чим в цьому конкретному випадку фактори відрізняються, щоб це не призвело до сценарія на зразок перманентного поділу, як на Кіпрі?", - сказав МакФол присутньому в Мюнхені Волкеру.

Посол США в ООН за часів адміністрації Джорджа Буша-молодшого Джон Болтон заявив, що миротворчі місії міжнародної організації зазвичай заморожують поділ, а не вирішують його.

"Дуже рідко розгортання миротворців робить щось інше, окрім як закріплює присутність цих сил назавжди", - підкреслив він.

Волкер, який веде з Москвою переговори про відправку місії, пояснив, що такий план спрацює лише в тому випадку, якщо росіяни і українці хочуть миру.

Крім того, це, на його думку, найкращий шанс імплементувати Мінські угоди.

"Найкраща річ, яку ми можемо зробити, щоб захистити людей, створити мир, - це отримати мандат ООН на миротворчі сили, які ефективно зупинять конфлікт", -  наголосив Волкер.

Українські чиновники в Мюнхені сказали виданню, що не сумніваються у американському плані, але не вірять, що РФ з ним погодиться.

Чинні американські дипломати переконані, що вікно можливостей відкриється в період між завершенням російських президентських виборів і початком чемпіонату світу з футболу, який має цього року пройти в Росії.

"План з миротворцями спрацює лише в тому випадку, якщо Володимир Путін захоче позбутися західних санкцій", - вважає колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасмиротворціСШАРосія
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