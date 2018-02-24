Миротворцы могут заморозить конфликт на Донбассе, а не решить его - WSJ

Американские экс-дипломаты предостерегают, что миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их.

Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Газета напоминает, что на прошлой неделе на Мюнхенской сфере безопасности конференции чиновники США и НАТО обсуждали вопрос размещения миротворческой миссии с украинскими и российскими дипломатами.

Некоторые американские представители в частных разговорах озвучивали предостережение, что Вашингтон может идти в ловушку Путина.

"Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Украине успокоилась. Миротворческие силы могут нечаянно закрепить российский контроль над территориями на Донбассе, а не решить конфликт", - считают нынешние и бывшие чиновники США.

В то же время и сторонники, и скептики считают, что США следует быть осторожными в обсуждении такого сценария.

"РФ может попытаться задержать или сорвать процесс перехода под контроль миротворческих сил части российско-украинской границы. Риски можно смягчить, если предложение будет включать определенное смягчение санкций до полного восстановления мира в Украине", - допускают бывшие американские чиновники.

На Мюнхенской конференции бывшие американские дипломаты от демократических и республиканских администраций ставили под сомнение нынешние обсуждения этого вопроса.

Бывший посол США в России Майкл Макфол напомнил о примере Кипра, где миротворцы были размещены в 1964 году.

"Эти силы до сих пор там, а заключение мирного соглашения, которое бы объединило оккупированный Турцией север острова с остальной страной, остается туманным. Объясните, чем в этом конкретном случае факторы отличаются, чтобы это не привело к сценарию вроде перманентного разделения, как на Кипре?", - сказал Макфол присутствующему в Мюнхене Волкеру.

Посол США в ООН во времена администрации Джорджа Буша-младшего Джон Болтон заявил, что миротворческие миссии международной организации обычно замораживают разделение, а не решают его.

"Очень редко развертывание миротворцев делает что-то другое, кроме как закрепляет присутствие этих сил навсегда", - подчеркнул он.

Волкер, который ведет с Москвой переговоры об отправке миссии, пояснил, что такой план сработает только в том случае, если россияне и украинцы хотят мира.

Кроме того, это, по его мнению, лучший шанс имплементировать Минские соглашения.

"Лучшая вещь, которую мы можем сделать, чтобы защитить людей, создать мир, - это получить мандат ООН на миротворческие силы, которые эффективно остановят конфликт", - подчеркнул Волкер.

Украинские чиновники в Мюнхене сказали изданию, что не сомневаются в американском плане, но не верят, что РФ с ним согласится.

Действующие американские дипломаты убеждены, что окно возможностей откроется в период между завершением российских президентских выборов и началом чемпионата мира по футболу, который должен в этом году пройти в России.

"План по миротворцами сработает только в том случае, если Владимир Путин захочет избавиться от западных санкций", - считает бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

30 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН на всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу.

Сообщалось, что ООН должна рассмотреть применение контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.