У ГПУ розповіли про наслідки зняття санкцій з "посадовців Януковича"

Скорочення списку санкцій ЄС колишніх високопосадовців може спричинити складнощі у виявленні нових активів та іміджеві втрати для країни.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін.

"Сьогодні ми можемо говорити про наявність у списку санкцій так званої "групи ризику". Вона існує, і ми дуже добре знаємо про це і ставимо певні питання перед керівниками органів слідства, які вже 4 роки розслідують зазначені кримінальні провадження", - зазначив він.

За словами Єніна, під час скорочення списку йдеться і про іміджеві втрати для України, яка свого часу подала перелік осіб для введення обмежувальних заходів, а зараз не може підтвердити його обґрунтованість.

Він повідомив, що ГПУ розраховує на прийняття у першій декаді березня рішення Ради ЄС про продовження санкцій за списком. Єнін не назвав прізвища екс-чиновників України, які можуть зникнути зі списку санкцій, пославшись на те, що консультації проходять у закритому режимі.

Також він додав, що "природа санкцій" полягає у їх допоміжній ролі, і вони не можуть тривати нескінченно.

"В принципі на сьогоднішній день ми близькі до тієї точки, коли необхідність для українського слідства у збереженні режиму санкцій фактично відпаде і тимчасові ліміти, які є в розпорядженні європейських партнерів, буде вичерпано", - повідомив Єнін.

Тому, за його словами, генпрокурор Юрій Луценко наполягає на необхідності завершення найбільш резонансних кримінальних проваджень до кінця поточного року.

Як відомо, 21 лютого Європейський суд ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС в 2017 році. Разом з тим європейські рахунки Клюєва поки що не буде розморожено: суд ухвалив дочекатися, поки завершиться термін подання апеляції.

Рішення суду щодо Клюєва стало першим, коли під сумнів поставлено нині діючі санкції і ставить під загрозу продовження санкцій проти інших посадових осіб, чию провину Україна так і не змогла довести.

За останні роки Суд ЄС неодноразово ухвалював рішення про скасування санкційних обмежень, запроваджених проти екс-чиновників.

Як відомо, наразі тривають судові засідання у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича, де вже завершено допити свідків з боку обвинувачення і будуть допитуватися свідкі з боку захисту.

21 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у 2018 році мають завершитися заочні судові процеси щодо Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олександра Клименка та решти команди екс-президента.