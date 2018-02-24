Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ рассказали о последствиях снятия санкций с "чиновников Януковича"

Суббота, 24 февраля 2018, 10:47
В ГПУ рассказали о последствиях снятия санкций с чиновников Януковича
Укринформ

Сокращение санкционного списка ЕС бывших высокопоставленных чиновников Украины может повлечь сложности в выявлении новых активов и имиджевые потери для страны.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

"Сегодня мы можем говорить о наличии в санкционном списке так называемой "группы риска". Она существует, и мы очень хорошо знаем об этом и ставим определенные вопросы перед руководителями органов следствия, которые уже 4 года расследуют указанные уголовные производства", - отметил он. 

По словам Енина, при сокращении списка речь идет и об имиджевых потерях для Украины, которая в свое время подала перечень лиц для введения ограничительных мер, а сейчас не может подтвердить его обоснованность.

Он сообщил, что ГПУ рассчитывает на принятие в первой декаде марта решения Совета ЕС о продлении санкций по списку. Енин не назвал фамилии экс-чиновников Украины, которые могут исчезнуть из санкционного списка, сославшись на то, что консультации проходят в закрытом режиме.

Также он добавил, что "природа санкций" заключается в их вспомогательной роли, и они не могут продолжаться во времени бесконечно".

"В принципе на сегодняшний день мы близки к той точке, когда необходимость для украинского следствия в сохранении санкционного режима фактически отпадет и временные лимиты, которые есть в распоряжении европейских партнеров, будут исчерпаны", - сообщил Енин. 

Поэтому, по его словам, генпрокурор Юрий Луценко настаивает на необходимости завершения наиболее резонансных уголовных производств до конца этого года.

Как известно, 21 февраля Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. Вместе с тем европейские счета Клюева пока не будут разморожены: суд постановил сначала дождаться, пока истечет срок подачи апелляции.

Решение суда в отношении Клюева стало первым, когда под сомнение поставлены ныне действующие санкции и ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать.

За последние годы Суд ЕС неоднократно принимал решения об отмене санкционных ограничений, введенных против экс-чиновников.

Как известно, в настоящее время продолжается суд по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича, где уже завершены допросы свидетелей со стороны обвинения и будут допрошены свидетели со стороны защиты.

21 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в 2018 году должны завершиться заочные судебные процессы в отношении Виктора Януковича, Сергея Курченко, Александра Клименко и остальной команды экс-президента.

Темы: санкцииЯнуковичГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
санкции
Ирландия расследует попадание их деталей в "Шахеды" - премьер
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
Все новости...
Реклама: