В ГПУ рассказали о последствиях снятия санкций с "чиновников Януковича"

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Суббота, 24 февраля 2018, 11:47
Укринформ

Сокращение санкционного списка ЕС бывших высокопоставленных чиновников Украины может повлечь сложности в выявлении новых активов и имиджевые потери для страны.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

"Сегодня мы можем говорить о наличии в санкционном списке так называемой "группы риска". Она существует, и мы очень хорошо знаем об этом и ставим определенные вопросы перед руководителями органов следствия, которые уже 4 года расследуют указанные уголовные производства", - отметил он. 

По словам Енина, при сокращении списка речь идет и об имиджевых потерях для Украины, которая в свое время подала перечень лиц для введения ограничительных мер, а сейчас не может подтвердить его обоснованность.

Он сообщил, что ГПУ рассчитывает на принятие в первой декаде марта решения Совета ЕС о продлении санкций по списку. Енин не назвал фамилии экс-чиновников Украины, которые могут исчезнуть из санкционного списка, сославшись на то, что консультации проходят в закрытом режиме.

Также он добавил, что "природа санкций" заключается в их вспомогательной роли, и они не могут продолжаться во времени бесконечно".

"В принципе на сегодняшний день мы близки к той точке, когда необходимость для украинского следствия в сохранении санкционного режима фактически отпадет и временные лимиты, которые есть в распоряжении европейских партнеров, будут исчерпаны", - сообщил Енин. 

Поэтому, по его словам, генпрокурор Юрий Луценко настаивает на необходимости завершения наиболее резонансных уголовных производств до конца этого года.

Как известно, 21 февраля Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. Вместе с тем европейские счета Клюева пока не будут разморожены: суд постановил сначала дождаться, пока истечет срок подачи апелляции.

Решение суда в отношении Клюева стало первым, когда под сомнение поставлены ныне действующие санкции и ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать.

За последние годы Суд ЕС неоднократно принимал решения об отмене санкционных ограничений, введенных против экс-чиновников.

Как известно, в настоящее время продолжается суд по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича, где уже завершены допросы свидетелей со стороны обвинения и будут допрошены свидетели со стороны защиты.

21 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в 2018 году должны завершиться заочные судебные процессы в отношении Виктора Януковича, Сергея Курченко, Александра Клименко и остальной команды экс-президента.

Темы: санкции Янукович Генпрокуратура
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