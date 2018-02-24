Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко відкинув ідею миротворців з Білорусі - ЗМІ

Субота, 24 лютого 2018, 14:56
Порошенко відкинув ідею миротворців з Білорусі - ЗМІ

Президент Петро Порошенко не підтримав ідею про миротворців на Донбасі від Білорусі.

Про це заявив екс-глава Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич, пише "Білоруський партизан".

Говорячи про обговорення під час зустрічі з президентом України участь Білорусі у миротворчій місії на Донбасі, Шушкевич заявив: "Тут категорично - Порошенко сказав, що не може бути миротворців з тієї країни, яка є союзником агресора".

"Білорусь через ОДКБ і через угоду по так званій Союзній державі фактично має єдине військове формування з Росією, тому миротворців з Білорусі не може бути. Країна-агресор не може направляти миротворців в Україну", - зазначив Шушкевич.

Він заявив, що не було потреби, щоб Порошенко підтримував таку позицію під час обговорення. 

"Я переконаний, що всі, хто брав участь у цій розмові, були з цим згодні", - додав Шушкевич.

Як відомо, раніше міністр оборони Білорусі Андрій Равка заявив, що Білорусь може направити своїх миротворців на Донбас за умови виконання низки умов, зокрема - за згодою РБ ООН і України.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь готова взяти участь у миротворчій місії в Україні за наявності домовленостей між президентами України і РФ.

Разом з тим заступник глави МЗС України Олена Зеркаль заявила, що МЗС України не вважає за можливе участь Білорусі  у миротворчій місії ООН на Донбасі, оскільки ця країна є членом "Організації Договору про колективну безпеку" - військово-політичного блоку на чолі з РФ.

Президент Петро Порошенко заявляв, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь. Він також зазначив, що згідно з принципом миротворчих операцій, у них, як правило, не беруть участі сусідні країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкомиротворціДонбасБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: