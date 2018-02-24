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Порошенко отверг идею миротворцев из Беларуси - СМИ

Суббота, 24 февраля 2018, 14:56
Порошенко отверг идею миротворцев из Беларуси - СМИ

Президент Петр Порошенко  не поддерживает идею о миротворцах на Донбассе от Беларуси.

Об этом заявил экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, пишет "Белорусский партизан".

Говоря об обсуждении в ходе встречи с президентом Украины участие Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе, Шушкевич заявил: "Здесь категорически -  Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора".

"Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - отметил Шушкевич. 

Он заявил, что не было нужды, чтобы Порошенко поддерживал такую позицию в ходе обсуждения. 

"Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны", - добавил Шушкевич. 

Как известно, ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Беларусь может направить своих миротворцев на Донбасс при выполнении ряда условий, в частности - с согласия СБ ООН и Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентами Украины и РФ. 

Вместе с тем замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что МИД Украины не считает возможным участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как эта страна является членом "Организации Договора о коллективной безопасности" военно-политического блока во главе с РФ.

Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова к дискуссиям об этапах внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, будут в ней участие.  В то же время он отметил, что согласно принципу миротворческих операций, в них, как правило, не участвуют соседние страны.

Темы: ПорошенкомиротворцыДонбассБеларусь
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