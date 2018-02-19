У Клімкіна вказали на неможливість участі Білорусі у миротворчій місії на Донбасі

МЗС України заявляє, що участь Білорусі у миротворчій місії ООН на Донбасі не є можливою, оскільки ця країна є членом "Організації Договору про колективну безпеку" – військово-політичного блоку на чолі з РФ.

Про це в ефірі "5 каналу" сказала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

"Наскільки я знаю, Білорусь не вийшла з ОДКБ і є членом цієї організації. А якщо ми виключаємо НАТО, то дуже логічно, щоб країни ОДКБ також не брали участь у місії", – підкреслила Зеркаль.

Заступник голови МЗС також наголосила, що Україна і західні партнери не збираються грати за правилами, які намагається нав'язати Кремль.

"Вони постійно намагаються просувати ідею, що ми повинні вести всі діалоги з угрупованнями "ЛНР" і "ДНР". Зрозуміло, що "ЛНР" і "ДНР" не є стороною конфлікту. Це зрозуміло не тільки нам, а всім нашим західним партнерам", – заявила Зеркаль.

Вона підкреслила, що Україна наполягає на поетапному розміщенні миротворчого контингенту, починаючи з неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

"Зараз я думаю, найголовніше, що миротворці мають бути на кордоні України з РФ, і як розгортатиметься місія поетапно. Дискусія з цього приводу триває вже деякий час", – додала вона.

Як повідомлялося, глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести миротворчий контингент в зону конфлікту в Україні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова взяти участь у миротворчій місії в Україні за наявності домовленостей між президентами України і РФ.

Президент Петро Порошенко заявляв, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь. Він також зазначив, що згідно з принципом миротворчих операцій, у них, як правило, не беруть участі сусідні країни.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.