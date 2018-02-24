Сторонники Саакашвили пикетируют дом Луценко из-за Дангадзе

Активисты "Руху нових сил" объявили бессрочное пикетирование дома генпрокурора Юрия Луценко с требованием освободить Севериона Дангадзе.

Как сообщает пресс-служба партии, в субботу ее представители провели акцию под домом Луценко и разбили палатку.

"Мы здесь требуем, чтобы к нам вышел Луценко, требуем снять с Севериона Дангадзе 110 статью УК и освободить всех политзаключенных", - цитирует партия своего активиста Евгения Лукьянцева.

В пресс-службе отметили, что под домом генпрокурора выставили большое количество нацгвардейцев и полиции.

Среди митингующих были также родители Дангадзе.

Как известно, 4 декабря 2017 года правоохранители задержали одного из лидеров "Руху нових сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

29 января 2018 года Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.