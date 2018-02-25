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Резолюцію про перемир'я в Сирії РФ вважає формальністю

Неділя, 25 лютого 2018, 02:12

Ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН щодо Сирії не приведе до негайного настання перемир'я.

Про це заявив постпред РФ при ООН Василь Небензя, передає Інтерфакс.

"Перемир'я має бути досягнуто між ворогуючими сторонами на місці. Воно не може бути досягнуто в РБ ООН при всій повазі до цієї інституції", - сказав він журналістам після засідання РБ ООН.

Для цього необхідно спонукати ворогуючі сторони до виконання положень цього документа, заявив Небензя.

При цьому він зазначив, що російська сторона наполягала на включенні цього положення в резолюцію, чого в підсумку і досягла.

"Ми б хотіли, щоб перемир'я настало негайно, але давайте будемо реалістами: нам би хотілося залучити сторони (в процес) і спонукати їх до виконання (резолюції)", - додав Небензя.

Як відомо, під час спеціального засідання 22 лютого РБ ООН не змогла прийняти проект резолюції щодо Сирії, яка передбачає 30-денне припинення вогню і робить можливою доставку гуманітарної допомоги і евакуацію мирного населення, зокрема, зі Східної Гути.

Ухваленню документа завадила Росія, яка не погодилася з низкою пунктів проекту резолюції, представленого Швецією і Кувейтом. Як постійний член РБ ООН Росія може застосувати право вето до будь-якої резолюції.

На той момент, за повідомленнями сирійських правозахисників, сили Асада і РФ протягом п'яти днів бомбили райони східної Гути, контрольовані повстанцями, в результаті чого загинуло понад 400 осіб, з них близько 100 діти.

Як повідомлялося, протягом наступних двох днів кількість загиблих цивільних в результаті авіаударів та обстрілів у Східній Гуті перевищила 500 осіб, більше 100 з них діти.

Рада безпеки ООН прийняла резолюцію з вимогою 30-денного перемир'я в Сирії ввечері 24 лютого.

США закликали РФ і Асада негайно реалізувати резолюцію Радбезу ООН.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосіяООН
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