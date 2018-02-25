Резолюцию о перемирии в Сирии РФ считает формальностью

Принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии не приведёт к незамедлительному наступлению перемирия.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает Интерфакс.

"Перемирие должно быть достигнуто между враждующими сторонами на месте. Оно не может быть достигнуто в СБ ООН при всём уважении к этому институту",- сказал он журналистам после заседания СБ ООН.

Для этого необходимо побудить враждующие стороны к выполнению положений этого документа, заявил Небензя.

При этом он отметил, что российская сторона настаивала на включении этого положения в резолюцию, чего в итоге и достигла.

"Мы бы хотели, чтобы перемирие наступило незамедлительно, но давайте будем реалистами: нам бы хотелось вовлечь стороны (в процесс) и побудить их к выполнению (резолюции)", - добавил Небензя.

Как известно, во время специального заседания 22 февраля СБ ООН не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня и делает возможной доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Принятию документа помешала Россия, которая не согласилась с рядом пунктов проекта резолюции, представленного Швецией и Кувейтом. Как постоянный член СБ ООН Россия может применить право вето к любой резолюции.

На тот момент, по сообщениям сирийских правозащитников, силы Асада и РФ в течении пяти дней бомбили районы восточной Гуты, контролируемые повстанцами, в результате чего погибло более 400 человек, из них около 100 дети.

Как сообщалось, в течении следующих двух дней количество погибших гражданских в результате авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте превысило 500 человек, более 100 из них дети.

Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием 30-дневного перемирия в Сирии вечером 24 февраля.

США призвали РФ и Асада немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН.