Манафорт попросив звільнити його з-під арешту для участі в похоронах

Колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попросив у суду дозвіл на звільнення з-під домашнього арешту, щоб відвідати похорон свого тестя в Нью-Йорку.

Про це пише Reuters.

У заяві в федеральному суді у Вашингтоні Манафорт сказав, що його тесть помер в суботу і що він хотів би виїхати зі свого будинку в штаті Вірджинія в Лонг-Айленд, Нью-Йорк, для участі в похоронах.

З таким проханням він звернувся на наступний день після того, як Рік Гейтс, давній діловий партнер Манафорта, визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

Гейтс зізнався після представлення нових звинувачень Мюллером проти Манафорта і самого Гейтса.

Прокурори стверджують, що через офшорні рахунки, контрольовані Манафортом пройшло більше 75 мільйонів доларів. Манафорт, згідно зі звинуваченням, за допомогою Гейтса, відмив понад 30 мільйонів доларів доходу, які приховав від Міністерства фінансів США і міністерства юстиції. Гейтс, у свою чергу, приховав близько 3 мільйонів доларів доходу.

Тепер Гейтс співпрацює зі спеціальним радником Робертом Мюллером, який розслідує втручання Росії в президентську кампанію США в 2016 році.

Як відомо, Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, частково через численні зв'язків Манафорта з російськими і його роботи з екс-президентом України Віктором Януковичем.

30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

В середині грудня 2017 року суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту: він може залишати свій будинок в Олександрії для перебування в іншій резиденції в Палм-Біч (Флоріда), але повинен носити електронний браслет.