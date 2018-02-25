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Манафорт попросил освободить его из-под ареста для участия в похоронах

Воскресенье, 25 февраля 2018, 06:08
Манафорт попросил освободить его из-под ареста для участия в похоронах

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попросил у суда разрешение на освобождение из-под домашнего ареста, чтобы посетить похороны своего тестя в Нью-Йорке.

Об этом пишет Reuters.

В заявлении в федеральном суде в Вашингтоне Манафорт сказал, что его тесть умер в субботу и что он хотел бы отправиться из своего дома в штате Вирджиния в Лонг-Айленд, Нью-Йорк, для участия в похоронах.

С такой просьбой он обратился на следующий день после того, как Рик Гейтс, давний деловой партнер Манафорта, признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

Гейтс сделал соответствующее признание после представления новых обвинений Мюллером против Манафорта и самого Гейтса.

Прокуроры утверждают, что через оффшорные счета, контролируемые Манафортом прошло более 75 миллионов долларов. Манафорт, согласно обвинению, с помощью Гейтса, отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. Гейтс, в свою очередь, скрыл около 3 миллионов долларов дохода.

Теперь Гейтс сотрудничает со специальным советником Робертом Мюллером, который расследует вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с русскими и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплате налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

В середине декабря 2017 года судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста: он может покидать свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (Флорида), но должен носить электронный браслет.

Темы: Пол МанафортСШАТрампРосcия
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