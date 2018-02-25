Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп: У Росії немає на мене жодного компромату

Неділя, 25 лютого 2018, 09:24

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не має на нього жодного компромату. 

Про це Трамп заявив у своєму Твіттері, коментуючи повідомлення телеканалу Fox News. 

"Росіяни не мали жодної компрометуючої інформації про Дональда Трампа", кажуть на Fox News. Звичайно ж, не мали, тому що її немає і ніколи не було", - заявив Трамп.

Президент США також назвав "полюванням на відьом" розслідування про його можливий зв'язок з РФ під час виборів та "незаконною ганьбою", а також заявив, що його попередник - Барак Обама - нічого не зробив, щоб протистояти Росії. 

 Як відомо, Трамп вже називав "американською ганьбою" розслідування Міністерства юстиції та ФБР за звинуваченням його команди у зв'язках з Росією.

Раніше республіканці палати представників США оприлюднили секретну доповідь, у якій звинувачуються найвищі посадові особи ФБР та Міністерства юстиції в упередженості на ранніх стадіях розслідування про зв'язки команди Трампа з Росією та втручання у вибори.

Документ стверджує, що високопоставлені чиновники уряду сприяли в основному демократам. У доповіді співробітники федеральних правоохоронних органів звинувачуються у перевищенні повноважень, коли вони звернулися за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.

У свою чергу комітет з розвідки Конгресу США опублікував підготовлений демократами службовий документ, який спростовує твердження республіканців про упереджене ставлення ФБР до президента Дональда Трампа.

Українська правда
Теми: ТрампРосіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Трамп
Суд у США обрав запобіжний захід Трампу
Трампу висунули звинувачення у справі про штурм Капітолія
Трамп обіцяє змагатись за посаду президента США, навіть якщо його посадять
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: