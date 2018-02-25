Трамп: У Росії немає на мене жодного компромату

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Неділя, 25 лютого 2018, 10:24

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не має на нього жодного компромату. 

Про це Трамп заявив у своєму Твіттері, коментуючи повідомлення телеканалу Fox News. 

"Росіяни не мали жодної компрометуючої інформації про Дональда Трампа", кажуть на Fox News. Звичайно ж, не мали, тому що її немає і ніколи не було", - заявив Трамп.

Президент США також назвав "полюванням на відьом" розслідування про його можливий зв'язок з РФ під час виборів та "незаконною ганьбою", а також заявив, що його попередник - Барак Обама - нічого не зробив, щоб протистояти Росії. 

 Як відомо, Трамп вже називав "американською ганьбою" розслідування Міністерства юстиції та ФБР за звинуваченням його команди у зв'язках з Росією.

Раніше республіканці палати представників США оприлюднили секретну доповідь, у якій звинувачуються найвищі посадові особи ФБР та Міністерства юстиції в упередженості на ранніх стадіях розслідування про зв'язки команди Трампа з Росією та втручання у вибори.

Документ стверджує, що високопоставлені чиновники уряду сприяли в основному демократам. У доповіді співробітники федеральних правоохоронних органів звинувачуються у перевищенні повноважень, коли вони звернулися за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.

У свою чергу комітет з розвідки Конгресу США опублікував підготовлений демократами службовий документ, який спростовує твердження республіканців про упереджене ставлення ФБР до президента Дональда Трампа.

Українська правда
Теми: Трамп Росія вибори
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