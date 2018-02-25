Трамп: У России нет на меня никакого компромата

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России нет на него никакого компромата.

Об этом Трамп заявил в своем Твиттере, комментируя сообщение телеканала Fox News.

"У россиян не было никакой компрометирующей информации о Дональде Трампе", говорят на Fox News. Конечно же, не было, потому что ее нет и никогда не было", - заявил Трамп.

Президент США также назвал "охотой на ведьм" расследование о его возможной связи с РФ на выборах и "незаконным позором", а также заявил, что его предшественник - Барак Обама - ничего не сделал, чтобы противостоять России.

“Russians had no compromising information on Donald Trump” @FoxNews Of course not, because there is none, and never was. This whole Witch Hunt is an illegal disgrace...and Obama did nothing about Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2018

Как известно, Трамп уже называл "американским позором" расследование Министерства юстиции и ФБР по обвинению его команды в связях с Россией.

Ранее республиканцы палаты представителей США обнародовали секретный доклад, в котором обвиняются высшие должностные лица ФБР и Министерства юстиции в предвзятости на ранних стадиях расследования о связях команды Трампа с Россией и вмешательства в выборы.

Документ утверждает, что высокопоставленные чиновники правительства способствовали в основном демократам. В докладе сотрудники федеральных правоохранительных органов обвиняются в превышении полномочий, когда они обратились за разрешением на наблюдение за экс-советником кампании Трампа - Картером Пейджем.

В свою очередь комитет по разведке Конгресса США опубликовал подготовленный демократами служебный документ, который опровергает утверждения республиканцев о предвзятом отношении ФБР к президенту Дональду Трампу.