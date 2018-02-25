На Одещині місто попередили, що відключать газ за борги

ПАТ "Одесагаз" надіслала попередження про те, що з 28 лютого відключить газопостачання котелень м.Теплодар.

Про це йдеться у повідомленні КП "Одеська ТЕЦ-2", яке розміщено на сайті Теплодарської міськради.

"У зв'язку зі значним боргом споживачів м.Теплодар за опалення у розмірі 4,3 млн. гривень станом на 22 лютого, наше підприємство не має змоги своєчасно та у повному обсязі сплачувати за природний газ", - йдеться у заяві.

Мешканців міста просять погасити борги за опалення для сплати за природний газ.

Як відомо, 30 січня прес-служба "Київоблгазу" повідомила, що через заборгованість теплопостачального підприємства місто Славутич Київської області відключили від газопостачання.

1 лютого місто Сміла на Черкащині залишилося без опалення: котельням відключили газ за вказівкою ПАТ "Черкасигаз". 2 лютого постачання газу до котелень Сміли відновили.

Докладніше про відключення газу у місті читайте в репортажі УП "Місто без керма. Як провінційна Сміла напередодні зими залишилася без тепла".