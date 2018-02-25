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На Одесчине город предупредили, что отключат газ за долги

Воскресенье, 25 февраля 2018, 11:50
На Одесчине город предупредили, что отключат газ за долги

ПАО "Одессагаз" направила предупреждение о том, что с 28 февраля отключит газоснабжение котельных г.Теплодар.

Об этом говорится в сообщении КП "Одесская ТЭЦ-2", размещенном на сайте Теплодарского горсовета.

"В связи со значительным долгом потребителей г.Теплодар за отопление в размере 4,3 млн. гривен по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ", - говорится в заявлении.

Жителей города просят погасить долги за отопление для уплаты за газ.

Как известно, 30 января пресс-служба "Киевоблгаза" сообщила, что из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения.

1 февраля г.Смела на Черкасчине остался без отопления: котельным отключили газ по указанию ОАО "Черкассыгаз". 2 февраля поставки газа в котельные Смелы возобновили.

Подробнее об отключении газа в городе читайте в репортаже УП "Город без руля. Как провинциальная Смела накануне зимы осталась без тепла". 

Темы: Одесская областьгаздолгтеплокоммунэнерго
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