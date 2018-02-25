Біля Ханського палацу затримали кримську татарку - адвокат

781 перегляд
Неділя, 25 лютого 2018, 17:09
Ханський палац у Бахчисараї

В окупованому Криму затримали кримську татарку Ельмаз Акімову, яка влаштувала одиночний пікет біля Ханського палацу.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов у Facebook.

"Надійшла інформація про затримання в Бахчисараї кримської татарки, Ельмаз Акімової, яка вийшла з одиночним пікетом біля Ханського палацу з плакатом - "руки геть від Ханського палацу", - написав він.

За інформацією адвоката, два провокатори розірвали плакат, співробітники поліції намагаються відвезти Акімову до дільниці.

Курбедінов зазначив, що громадські захисники виїжджають на місце.

Як відомо, Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплексу входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.

Роботи у Ханському палаці, які руйнують історичну пам'ятку, почалися восени 2017 року.

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.

На початку січня 2018-го в соцмережах почалася кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.

16 лютого стало відомо, що дружина Ахтема Чийгоза - Ельміра Аблялімова подала позов у підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу.

Теми: Крим кримські татари
powered by lun.ua
По темі
Учасників Pussy Riot у Криму забрали "на бесіду" до ФСБ 25 лютого 2018, 16:50
ФСБ затримала українця на адмінкордоні з Кримом - росЗМІ 25 лютого 2018, 14:43
Посольство РФ у Британії прирівняло псевдореферендум у Криму до Brexit-референдуму 25 лютого 2018, 12:09
Усі новини
Головні новини
АТО: один військовий загинув, ще одного поранено
У вівторок Україну накриють снігопади й хуртовини
У Петербурзі затримали активіста з прапором України
Із пам'ятника Лесі Українці знову вкрали бронзові гірлянди
Усі новини
Життя

Все, що вам буде цікаво знати про життя незрячих

історія

"Нептун-47" — таємна зброя МГБ