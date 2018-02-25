Кримськотатарську активістку Ельмаз Акімову, яка проводила одиночний пікет біля Ханського палацу в Бахчисараї, не затримували. Вона писала в поліцію заяву на нападників, які порвали її плакат.

Про це повідомило в Facebook об'єднання "Кримська солідарність".

За повідомленням активістів, поліцію викликали перехожі, побачивши, як у дівчини відбирають плакат.

У коментарі "Громадському радіо" кримськотатарська активістка розповіла, що під час одиночного пікету під Ханським палацом у Бахчисараї до неї підійшли чоловік і жінка.

"Вони почали лаятись на мене: про те, що це неправда, що все добре, що при Україні цей палац ніхто не реставровував. Потім жінка відібрала у мене плакат і почала його рвати", — розповіла Акімова.

За її словами, перехожі викликали поліцію.

"Поліція приїхала не захищати мене, а брати пояснення. Вони сказали, що, якщо я цього не зроблю, на мене складуть протокол. А якщо доведуть, що я була не одна, я отримаю штраф до 30 000 рублів", — пояснила вона.

Після інциденту Акімова разом із адвокатом поїхали у відділок, щоб написати заяву на нападників. Активістка розповіла, що на виході із відділку вони зустріли тих самих жінку та чоловіка.

"Їх ніхто не затримував, не ставив запитань. Вони самі поїхали у відділок писати на мене заяву", — сказала активістка.

Раніше адвокат Еміль Курбедінов повідомив у Facebook, що в Бахчисараї затримали кримську татарку Ельмаз Акімову, яка влаштувала одиночний пікет біля Ханського палацу.

"Надійшла інформація про затримання в Бахчисараї кримської татарки, Ельмаз Акімової, яка вийшла з одиночним пікетом біля Ханського палацу з плакатом - "руки геть від Ханського палацу", - написав він.

За інформацією адвоката, два провокатори розірвали плакат, співробітники поліції намагаються відвезти Акімову до дільниці.

Як відомо, Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплексу входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.

Роботи у Ханському палаці, які руйнують історичну пам'ятку, почалися восени 2017 року.

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.

На початку січня 2018-го в соцмережах почалася кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.

16 лютого стало відомо, що дружина Ахтема Чийгоза - Ельміра Аблялімова подала позов у підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу.