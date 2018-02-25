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Возле Ханского дворца задержали крымскую татарку – адвокат

Воскресенье, 25 февраля 2018, 20:54

Крымскотатарскую активистку Эльмаз Акимову, которая проводила одиночный пикет у Ханского дворца в Бахчисарае, не задерживали. Она писала в полицию заявление на нападающих, которые порвали ее плакат.

Об этом сообщило в Facebook объединение "Крымская солидарность".

По сообщению активистов, полицию вызвали прохожие, увидев, как у девушки отбирают плакат.

В комментарии "Громадському радио" крымскотатарская активистка рассказала, что во время одиночного пикета под Ханским дворцом в Бахчисарае к ней подошли мужчина и женщина.

"Они начали ругаться на меня о том, что это неправда, что все хорошо, что при Украине этот дворец никто не реставрировал. Затем женщина отобрала у меня плакат и начала его рвать", - рассказала Акимова.

По ее словам, прохожие вызвали полицию.

"Полиция приехала не защищать меня, а брать объяснения. Они сказали, что, если я этого не сделаю, на меня составят протокол. А если докажут, что я была не одна, я получу штраф до 30 тысяч рублей", - пояснила она.

После инцидента Акимова вместе с адвокатом поехали в участок, чтобы написать заявление на нападавших. Активистка рассказала, что на выходе из участка они встретили тех самых женщину и мужчину.

"Их никто не задерживал, не задавал вопросов. Они сами поехали в участок писать на меня заявление", - сказала активистка.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщил в Facebook, что в оккупированном Крыму задержали крымскую татарку Эльмаз Акимову, которая устроила одиночный пикет возле Ханского дворца.

"Поступила информация о задержании в Бахчисарае крымской татарки, Эльмаз Акимовой, вышедшей с одиночным пикетом возле Ханского дворца с плакатом – "руки прочь от Ханского дворца", - написал он.

По информации адвоката, два провокатора разорвали плакат, сотрудники полиции пытаются увезти Акимову в участок.

Как известно, Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку, начались осенью 2017 года. 

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.

В начале января 2018-го в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

16 февраля стало известно, что жена Ахтема Чийгоза - Эльмира Аблялимова подала иск в подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татары
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