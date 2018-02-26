Теплопостачання Харкова повністю відновлено – ОДА

У Харкові відновили теплопостачання житлового сектору, яке припинилося 24 лютого через аварію на тепломережі.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації із посиланням на заступника голови ОДА Євгена Шахненка.

"Тепло в Немишлянському районі всюди подано, медкомплекс працює в штатному режимі. У будинки теплоносій подали, але в різних будівлях по-різному йде розповітрювання та налагодження роботи внутрішньобудинкових мереж, тому ще не скрізь опалення запрацювало", - сказав він.

Шахненко прогнозує, що роботи на внутрішньобудинкових мережах буде завершено до 13:00 понеділка.

Водночас за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 10:00 теплопостачання об’єктів соціально-побутової сфери Харкова вже забезпечене, поступово відновлюється теплопостачання до 62 багатоповерхових житлових будинків.

"Розпочато заповнення теплоносієм основної теплової магістралі. Температура в квартирах підтримується на рівні 12 - 14 градусів тепла", - йдеться в повідомленні.

Функціонує 10 пунктів обігріву, у тому числі 4 стаціонарних на базі загальноосвітніх шкіл та 6 мобільних ДСНС.

Як відомо, 25 лютого о 09:18 внаслідок повторних поривів труби резервної мережі теплопостачання діаметром 700 мм за адресами: Другий Петренківський в’їзд, 15 та вул. Благодатна, 3, залишилися без теплопостачання 97 об’єктів: 81 багатоповерховий житловий будинок, 5 лікувальних закладів, 4 школи, 5 дитячих садків та 2 позашкільні заклади.

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов заявив, що до з'ясування всіх деталей не будуть звільняти представників "Харківських теплових мереж".