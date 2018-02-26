Теплоснабжение Харькова полностью восстановлено – ОГА

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Понедельник, 26 февраля 2018, 11:05

В Харькове возобновили теплоснабжение жилого сектора, которое прекратилось 24 февраля из-за аварии на теплосети.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Евгения Шахненко.

"Тепло в Немышлянском районе везде подано, медкомплекс работает в штатном режиме. В дома теплоноситель подали, но в разных зданиях по-разному идет развоздушивание и налаживание работы внутридомовых сетей, поэтому не везде отопление заработало", - сказал он.

Шахненко прогнозирует, что работы на внутридомовых сетях будут завершены до 13:00 понедельника.

В то же время по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 10:00 теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы Харькова уже обеспечено, постепенно восстанавливается теплоснабжение 62 многоэтажных жилых домов.

"Начато заполнение теплоносителем основной тепловой магистрали. Температура в квартирах поддерживается на уровне 12-14 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Функционируют 10 пунктов обогрева, в том числе 4 стационарных на базе общеобразовательных школ и 6 мобильных ГСЧС.

Как известно, 25 февраля в 09:18 в результате повторных порывов трубы резервной сети теплоснабжения диаметром 700 мм по адресу: Второй Петренковский въезд, 15 и ул. Благодатная, 3, остались без теплоснабжения 97 объектов: 81 многоэтажный жилой дом, 5 лечебных учреждений, 4 школы, 5 детских садов и 2 внешкольных учреждения.

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что до выяснения всех деталей не будут увольнять представителей "Харьковских тепловых сетей".

Украинская правда
Темы: Харьков чрезвычайное происшествие теплокоммунэнерго авария
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