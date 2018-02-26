З відбором аудитора НАБУ склалася "позаштатна ситуація" - Парубій

Двоє з трьох кандидатів у аудитори НАБУ відізвали свої кандидатури.

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час брифінгу у понеділок.

"Хочу нагадати, що ці кандидатури (три – ред.) вже розглядалися, коли я проводив рейтингове голосування... тоді жоден з кандидатів, в тому числі ті троє не набрали необхідної кількості голосів", - сказав він.

"Крім того, склалася така позаштатна ситуація, коли після рішення комітету двоє з трьох кандидатів написали заяву про те, що вони не бажають брати участь в голосуванні Ради у відборі аудитора", - сказав він.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада не змогла затвердити кандидатуру незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро.

Антикорупційний комітет парламенту рекомендував чотирьох кандидатів в аудитори Національного антикорупційного бюро: Олександру Яновську, Сергія Гончаренка, Марту Борщ, Карлоса Кастресану.

Рейтингове голосування показало найбільшу підтримку кандидатури Яновської – 207 голосів.

7 лютого 2018 року Антикорупційний комітет Верховної Ради запропонував голові парламенту Андрію Парубію винести на голосування три кандидатури на посаду члена комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ.

Мова йде про колишнього прокурора США Марту Борщ, колишнього прокурора Іспанії Карлоса Кастресана та професора Академії адвокатури Сергія Гончаренка.

Пізніше стало відомо, що Борщ стала адвокатом депутата-втікача Олександра Онищенка.

8 лютого також стало відомо, що Марта Борщ зняла свою кандидатуру на посаду аудитора НАБУ.