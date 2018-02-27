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Мнучін: США запровадять нові санкції проти РФ протягом 30 днів

Вівторок, 27 лютого 2018, 04:17
Мнучін: США запровадять нові санкції проти РФ протягом 30 днів

Нові санкції проти Росії будуть будуть застосовані протягом 30 днів.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, написала кореспондент Bloomberg Салеха Мохсин в twitter.

"Ви можете очікувати, що санкції будуть в найближчі 30 днів. Ми застосовуємо всі існуючі санкції і вводимо нові ", - цитує журналістка заяву міністра.

Раніше мінфін США повідомляв, що в перебігу декількох наступних тижнів оголосить про нові санкції проти Росії.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про запровадження пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.

Однак, як повідомлялося, адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених закупівель на кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.

США готують санкції проти Росії, у тому числі, у відповідь на втручання у вибори та кібератаки минулого року.

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів.

Теми: санкціїСШАРосія
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