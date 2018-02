Мнучін: США запровадять нові санкції проти РФ протягом 30 днів

Нові санкції проти Росії будуть будуть застосовані протягом 30 днів.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, написала кореспондент Bloomberg Салеха Мохсин в twitter.

"Ви можете очікувати, що санкції будуть в найближчі 30 днів. Ми застосовуємо всі існуючі санкції і вводимо нові ", - цитує журналістка заяву міністра.

Mnuchin on Russia sanctions: ``You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place.''