Мнучін: США запровадять нові санкції проти РФ протягом 30 днів

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Вівторок, 27 лютого 2018, 05:17

Нові санкції проти Росії будуть будуть застосовані протягом 30 днів.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, написала кореспондент Bloomberg Салеха Мохсин в twitter.

"Ви можете очікувати, що санкції будуть в найближчі 30 днів. Ми застосовуємо всі існуючі санкції і вводимо нові ", - цитує журналістка заяву міністра.

Раніше мінфін США повідомляв, що в перебігу декількох наступних тижнів оголосить про нові санкції проти Росії.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про запровадження пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.

Однак, як повідомлялося, адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених закупівель на кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.

США готують санкції проти Росії, у тому числі, у відповідь на втручання у вибори та кібератаки минулого року.

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів.

Теми: санкції США Росія
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