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Мнучин: США введут новые санкции против РФ в течении 30 дней

Вторник, 27 февраля 2018, 04:17
Мнучин: США введут новые санкции против РФ в течении 30 дней

Новые санкции в отношении России будут применены в течение 30 дней.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, написала корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин в twitter.

"Вы можете ожидать, что санкции будут в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые", - цитирует журналистка заявление министра.

Ранее минфин США сообщал, что в течении нескольких следующих недель объявит о новых санкциях против России.

Ожидалось, что 29 января власти США объявит о введении пакета санкций в отношении лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского оборонно-промышленного комплекса в рамках закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA), подписанного Трампом в прошлом году.

Однако, как сообщалось, администрация американского президента считает, что с момента принятия закона иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок в несколько миллиардов долларов на приобретение продукции российского ВПК.

США готовят санкции против России, в том числе, в ответ на вмешательство в выборы и прошлогодние кибератаки.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Темы: санкцииСШАРосcия
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