НАБУ: Ще один учасник справи Мартиненка – з браслетом

Екс-керівник відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом", якого підозрюють у завданні збитків цьому держпідприємству, перебуває під домашнім арештом і має носити електронний браслет.

Як повідомляє Національне антикорупційне бюро, колишній чиновник впродовж останніх трьох місяців перебував у розшуку – його затримали в аеропорту "Бориспіль" 22 лютого.

За версією слідства, підозрюваний виступав представником компанії "Bradcrest Investments S.A." (Панама).

"Зокрема, особисто домовлявся з представниками "Skoda S.A" щодо розмірів перерахувань "відкатів" та підписував документи, які стали підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії "Bradcrest Investments S.A.", єдиним власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу", – уточнює НАБУ.

"На рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків)", – додає відомство.

Наразі підозрюваному, дії якого кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На нього також покладено обов’язок носити засіб електронного контролю та здати паспорти.

НАБУ нагадує, що розслідування за фактом заволодіння коштів "Енергоатома" в розмірі 6,4 млн євро детективи зареєстрували у грудні 2015 року.

У листопаді 2017 року це провадження об’єднали з розслідуванням фактів заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) у розмірі 17,28 млн дол. США.

Наразі в об’єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 особам, із яких 4 перебувають у розшуку.

Серед підозрюваних – чинні керівники ДП "СхідГЗК", державного концерну "Ядерне паливо", НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

9 січня 2018 року екс-голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколі Мартиненку та його захисникам відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження.

У жовтні минулого року НАБУ й САП повідомили про підозру у заволодінні майном "Енергоатома" Мартиненку й його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

Загалом екс-депутата підозрюють за:

- ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК (організація заволодіння організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі);

- ч.1 ст.255 КК (створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництві такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією);

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК (організація заволодіння злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі);

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК (організація відмивання злочинною організацією доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі).

22 квітня 2017 року Мартиненка відпустили на поруки нардепів і міністрів, а 6 грудня з нього зняли обов'язок здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

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