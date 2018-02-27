НАБУ: Еще один участник дела Мартыненко – с браслетом

Экс-руководитель обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом", которого подозревают в нанесении ущерба этому госпредприятию, находится под домашним арестом и должен носить электронный браслет.



Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро, бывший чиновник в течение последних трех месяцев находился в розыске – его задержали в аэропорту "Борисполь" 22 февраля.



По версии следствия, подозреваемый выступал представителем компании "Bradcrest Investments S.A." (Панама).



"В частности, лично договаривался с представителями "Skoda SA" относительно размеров перечислений "откатов" и подписывал документы, которые стали основанием для перечисления средств на расчетные счета компании "Bradcrest Investments S.A.", единственным владельцем (бенефициаром) которой является экс-народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса", – уточняет НАБУ.



"На счету указанной компании в швейцарском банке по запросу Национального бюро арестованы средства в сумме, эквивалентной 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарских франков)", – добавляет ведомство.



Сейчас подозреваемому, действия которого квалифицированы по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На него также возложена обязанность носить средство электронного контроля и сдать паспорта.

НАБУ напоминает, что расследование по факту завладения средств "Энергоатома" в размере 6,4 млн евро детективы зарегистрировали в декабре 2015 года.



В ноябре 2017 года это производство объединили с расследованием фактов завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл. США.



Сейчас в объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 4 находятся в розыске.



Среди подозреваемых – действующие руководители ГП "ВостГОК", государственного концерна "Ядерное топливо", НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Объединенная горно-химическая компания" и структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".



9 января 2018 года экс-главе комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко и его защитникам открыли доступ к материалам уголовного производства.



В октябре прошлого года НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом "Энергоатома" Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".



В целом экс-депутата подозревают по:



- ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК (организация завладения организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере)



- ч.1 ст.255 УК (создание преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководство такой организацией, участия в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией)



- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 УК (организация завладения преступной организацией чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере)



- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК (организация отмывания преступной организацией доходов, полученных преступным путем, совершенного в особо крупном размере).

22 апреля 2017 года Манртыненко отупстили на поруки нардепов и министров, а 6 декабря с него сняли обязанность сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Читайте также: "Ядерное обогащения Николая Мартыненко"