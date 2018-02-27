Парасюк та Семенченко розповіли свою версію подій під ВР

Мітингувальники, які брали участь у сутичках під Верховною Радою, приїхали із Закарпаття, щоб зустрітися зі спікером Андрієм Парубієм.

Про це "Українскій правді" повідомив народний депутат Семен Семенченко.

За його словами, вони хотіли обговорити відставку президента Петра Порошенка.

"Я був з Володимиром Парасюком (позафракційний народний депутат). Попросили нас хлопці вийти і донести їхні вимоги до парламенту", – розповів Семенченко.

За його словами, приблизно 50 мітингувальників приїхали з Тячіва, Закарпатської області, де тиждень тому вимагали від райдержадміністрації "ухвалити звернення про відставку Порошенка".

Водночас Семенченко розповів, що не бачив постраждалих серед правоохоронців та того, як саме розпочались сутички. Але він наголосив, що бачив "поранених людей" та "жорстоке поводження" з боку силовиків.

Володимир Парасюк, який також став очевидцем сутичок, підтвердив УП, що мітингувальники "хотіли, щоб Парубій поставив на голосування питання про імпічмент Порошенка".

За словами депутата, сутички почались з того, що правоохоронці "без жодних причин почали кидатись на сітку, яка відмежовувала поліцію від мітингувальників".

Він відзначив, що сам постраждав від сльозогінного газу, який застосували силовики.

На уточнювальне запитання, хто був серед мітингувальників, та чи представляли вони якісь політичні сили, Парасюк відповів, що це були як мешканці наметового містечка, так і "приїжджі з Києва, Львова, Закарпаття".

Водночас, представник наметового містечка, прихильник "Руху Визволення" Микита Кашницький розповів "Українській правді", що протестувальники погрожували запалити шини, якщо спікер Парубій не вийде до них.

За його словами, серед приїжджих із Закарпаття були "майданівці, атошники, волонтери".

Кашницький розповів, що правоохоронці начебто "з різних боків намагалися просунутися до коліс".

"Їхня головна мета було, наскільки я розумію, не дати можливість людям запалити колеса", – зазначив він, додавши, що мітингувальники намагались "стримувати правоохоронців", після чого "з’явилися ще два чи три загони силовиків", які розпочали напад.

Представник "Руху Визволення" підтвердив, що протестувальники використовували цеглу, палки та газові балончики, але за його словами, це був "самозахист".

Крім того, представник політичної партії "Рух нових сил", яку Антон Геращенко звинуватив у підготовці провокації під Радою, Юрій Дерев’янко у коментарі "Українській правді" заперечив причетність партії до сутичок.

"Жодної акції ми не проводимо", – сказав він, назвавши звинувачення партії спробами очорнити її.

Дерев’янко також зазначив, що "Рух нових сил" офіційно залишив наметове містечко більше місяця тому та займається "підготовкою мирних протестів".

Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок, які сталися під Верховною Радою, постраждало 14 правоохоронців.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання травм правоохоронцям.