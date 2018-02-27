Парасюк и Семенченко рассказали свою версию событий под ВР

Митингующие, которые участвовали в столкновениях под Верховной Радой, приехали из Закарпатья, чтобы встретиться со спикером Андреем Парубием.

Об этом "Украинской правде" сообщил народный депутат Семен Семенченко.

По его словам, они хотели обсудить отставку президента Петра Порошенко.

"Я был с Владимиром Парасюком (внефракционный народный депутат). Попросили нас ребята выйти и донести их требования парламенту", – рассказал Семенченко.

По его словам, примерно 50 митингующих приехали из Тячева Закарпатской области, где неделю назад требовали от райгосадминистрации "принять обращение об отставке Порошенко".

В то же время Семенченко рассказал, что не видел пострадавших среди правоохранителей и того, как начались столкновения. Но он отметил, что видел "раненых людей" и "жестокое обращение" со стороны силовиков.

Володимир Парасюк, который также стал очевидцем столкновений, подтвердил УП, что митингующие "хотели, чтобы Парубий поставил на голосование вопрос об импичменте Порошенко".

По словам депутата, столкновения начались с того, что правоохранители "безо всяких причин начали бросаться на сетку, которая отмежевывала полицию от митингующих".

Он отметил, что сам пострадал от слезоточивого газа, который применили силовики.

На уточняющий вопрос, кто был среди митингующих, и представляли ли они какие-то политические силы, Парасюк ответил, что это были как жители палаточного городка, так и "приезжие из Киева, Львова, Закарпатья".

В то же время, представитель палаточного городка, сторонник "Руху Вызволення" Никита Кашницкий рассказал "Украинской правде", что протестующие угрожали зажечь шины, если спикер Парубий не выйдет к ним.

По его словам, среди приезжих из Закарпатья были "майдановцы, атошники, волонтеры".

Кашницкий рассказал, что правоохранители якобы "с разных сторон пытались продвинуться к колесам".

"Их главной целью было, насколько я понимаю, не дать возможность людям зажечь колеса", – отметил он, добавив, что митингующие пытались "сдерживать правоохранителей", после чего "появились еще два или три отряда силовиков", которые начали нападение.

Представитель "Руху Вызволення" подтвердил, что протестующие использовали кирпичи, палки и газовые баллончики, но по его словам, это была "самозащита".

Кроме того, представитель политической партии "Рух новых сил", которую Антон Геращенко обвинил в подготовке провокации под Радой, Юрий Деревянко в комментарии "Украинской правде" опроверг причастность партии к столкновениям.

"Никакой акции мы не проводим", – сказал он, назвав обвинения партии попытками очернить ее.

Деревянко также отметил, что "Рух новых сил" официально покинул палаточный городок больше месяца назад и занимается "подготовкой мирных протестов".

Ранее сообщалось, что в результате столкновений, которые произошли под Верховной Радой, пострадали 14 правоохранителей.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения травм правоохранителям.