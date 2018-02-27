НФ слідом за БПП вирішив голосувати за призначення Смолія главою НБУ

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Вівторок, 27 лютого 2018, 16:41

Фракція "Народний фронт" має намір підтримати кандидатуру Якова Смолія на пост глави Національного банку України.

Про це повідомив член фракції Павло Пинзеник за підсумками зустрічі НФ зі Смолієм у вівторок.

"Вирішили підтримати кандидатуру Смолія, але попередньо заслухати звіт Гонтаревої", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, 27 лютого фракція "Народний фронт" проводила зустріч з кандидатом на посаду глави НБУ Яковом Смолієм.

Раніше, 26 січня, аналогічне рішення ухвалила фракція "Блок Петра Порошенка".

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає фракції завершити політичні консультації, щоб 1 березня затвердити голову Національного банку.

Головним претендентом на пост голови НБУ після того, як Валерія Гонтарева заявила, що йде у відставку, є Яків Смолій.

Зокрема, президент Петро Порошенко пропонував парламенту призначити саме Смолія главою Національного банку. Його також підтримав Комітет ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Теми: Народний фронт НБУ
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