НФ слідом за БПП вирішив голосувати за призначення Смолія главою НБУ
Фракція "Народний фронт" має намір підтримати кандидатуру Якова Смолія на пост глави Національного банку України.
Про це повідомив член фракції Павло Пинзеник за підсумками зустрічі НФ зі Смолієм у вівторок.
"Вирішили підтримати кандидатуру Смолія, але попередньо заслухати звіт Гонтаревої", - цитує його "Інтерфакс-Україна".
Як відомо, 27 лютого фракція "Народний фронт" проводила зустріч з кандидатом на посаду глави НБУ Яковом Смолієм.
Раніше, 26 січня, аналогічне рішення ухвалила фракція "Блок Петра Порошенка".
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає фракції завершити політичні консультації, щоб 1 березня затвердити голову Національного банку.
Головним претендентом на пост голови НБУ після того, як Валерія Гонтарева заявила, що йде у відставку, є Яків Смолій.
Зокрема, президент Петро Порошенко пропонував парламенту призначити саме Смолія главою Національного банку. Його також підтримав Комітет ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності.