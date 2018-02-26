БПП підтримає кандидатуру Смолія на голову Нацбанку

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Понеділок, 26 лютого 2018, 19:15

Фракція БПП підтримає призначення Якова Смолія на посаду голови НБУ.

Таке рішення було прийняте під час засідання фракції у понеділок, повідомляє прес-служба партії.

"Сьогодні фракція Партії "Блок Петра Порошенка" на вечірньому засіданні заслухала програму діяльності  Національного банку до 2020 року, яку представив кандидат на посаду Голови Національного банку України Яків Смолій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що народні депутати фракції БПП поставили Смолію низку запитань та ухвалили рішення підтримати його призначення на посаду голови Національного банку.

Як відомо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає фракції завершити політичні консультації, щоб 1 березня затвердити голову Національного банку.

Як відомо, головним претендентом на пост голови НБУ після того, як Валерія Гонтарева заявила, що йде у відставку, є Яків Смолій.

Зокрема, президент Петро Порошенко пропонував парламенту призначити саме Смолія главою Національного банку. Його також підтримав Комітет ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Українська правда
Теми: БПП НБУ
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