Суд залишив Дангадзе під вартою – Сарган

Апеляційний суд Києва залишив під вартою соратника Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Апеляційний суд м. Києва залишив під вартою Северіона Дангадзе, якому інкримінують ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності ) та ст. 110 (держзрада)", - написала речниця.

Як відомо, 4 грудня 2017 року правоохоронці затримали одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

6 грудня Дангадзе арештували на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.

29 січня 2018 року Печерський районний суд Києва подовжив арешт Дангадзе на 60 днів.