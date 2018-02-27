Суд оставил Дангадзе под стражей - Сарган

Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена)", - написала пресс-секретарь.

Как известно, 4 декабря 2017 года правоохранители задержали одного из лидеров "Руху нових сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "РНС" Севериона Дангадзе.

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

29 января 2018 года Печерский районный суд Киева продлил арест Дангадзе на 60 дней.