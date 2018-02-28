Янукович своєю прес-конференцією допомагає обвинуваченню – ГПУ

Прокурор Головної військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко заявляє, що обвинувачений у державній зраді Віктор Янукович своєю прес-конференцією у Москві допоможе обвинуваченню.

Про це він сказав в Оболонському райсуді Києва.

"Обвинувачений Янукович допомагає стороні обвинувачення даними виступами. Авжеж, ми будемо збирати інформацію щодо виступу", - сказав Кравченко.

Він додав, що анонсована прес-конференція в черговий раз підтверджує, що обвинувачений обізнаний про хід судового процесу відносно нього, а це значить, що заочний процес законний і не порушує прав людини.

"Заочний процес відбувається відповідно до законодавства України та норм європейських з прав людини. І ніяких порушень немає, тому що одною з підстав для здійснення спеціального судового провадження є те, що обвинувачений повинен бути обізнаний щодо здійснення судового процесу щодо нього. Це (прес-конференція – ред.) і є підтвердження. Не перше", - підсумував Кравченко.

Як відомо, 28 лютого розгляд справи про держзраду Януковича перенесли на 6 березня у зв’язку з тим, що на засідання не з'явилися захисники обвинуваченого.

2 березня Янукович збирається провести прес-конференцію у Москві.

Зазначалося, що Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на "Майдані", а також судовий процес, ініційований київською владою.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків. Ключові свідки зі сторони обвинувачення вже дали свідчення у справі про держзраду.

Під час процесу про державну зраду Януковича його адвокати задавали свідкам обвинувачення питання про події на Майдані, хоча сам процес стосується дій екс-президента в період окупації Криму Росією.