Янукович своей пресс-конференцией помогает обвинению – ГПУ

Прокурор Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко заявляет, что обвиняемый в государственной измене Виктор Янукович своей пресс-конференцией в Москве поможет обвинению.

Об этом он сказал в Оболонском райсуде Киева.

"Обвиняемый Янукович помогает стороне обвинения данными выступлениями. Конечно, мы будем собирать информацию относительно выступления", - сказал Кравченко.

Он добавил, что анонсированная пресс-конференция в очередной раз подтверждает, что обвиняемый осведомлен о ходе судебного процесса в отношении него, а это значит, что заочный процесс законный и не нарушает прав человека.

"Заочный процесс проходит в соответствии с законодательством Украины и нормами европейскими по правам человека. И никаких нарушений нет, потому что одним из оснований для осуществления специального судебного производства является то, что обвиняемый должен быть осведомлен об осуществлении судебного процесса относительно него. Это (пресс-конференция – ред.) и есть подтверждение. Не первое", - подытожил Кравченко.

Как известно, 28 февраля рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перенесли на 6 марта в связи с тем, что на заседания не явились защитники обвиняемого.

2 марта Янукович собирается провести пресс-конференцию в Москве.

Сообщалось, что Янукович расскажет о новых доказательства причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "Майдане", а также о судебном процессе, инициированном киевской властью.

Как известно, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей. Ключевые свидетели со стороны обвинения уже дали показания по делу о госизмене.

Во время процесса о государственной измене Януковича его адвокаты задавали свидетелям обвинения вопросы о событиях на Майдане, хотя сам процесс касается действий экс-президента в период оккупации Крыма Россией.