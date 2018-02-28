Горбатюк: Скасування санкцій ЄС не вплине на справи Лукаш та Клюєва

Виключення із санкційного списку ЄС колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва не вплине на хід розслідування щодо них.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, слідство взагалі не знайшло у Європі коштів Лукаш. А щодо Клюєва, то його рахунки були знайдені у Швейцарії, яка не входить до ЄС та мала свої санкційні списки.

"Кошти Клюєва, які були виявлені у Швейцарії, суд арештував. Відповідно вони були заблоковані у Швейцарії", - сказав Горбатюк.

Він зазначив, що санкції мають виключно економічну складову. А оскільки ні у Лукаш, ні у Клюєва коштів у ЄС не було, то і економічного ефекту від санкції теж не було.

"З точки зору самого розслідування це ніяк не впливає, навіть на втрату якихось їхніх коштів не впливає", - додав Горбатюк.

Разом із тим він розповів, що стосовно Лукаш розслідування фактично завершено, проте з літа минулого року керівництво генпрокуратури не погоджує повідомлення про підозру, що унеможливлює направлення до суду.

"Ми фактично завершили розслідування і готові були повідомити про підозру і оголошувати про завершення розслідування. Але цього не відбулося через позицію керівництва Генпрокуратури", - сказав Горбатюк

Він зазначив, що вважає такі дії керівництва ГПУ незаконними і слідчі намагались оскаржувати рішення заступників генпрокурора..

"Луценко говорив, що начебто його заступники не бачать доказів. Але ми про це чомусь дізналися з інтерв'ю. Упродовж року ніяких аргументів не наводилось", - розповів начальник управління спецрозслідувань.

"Якщо ви не бачите доказів, то приймайте рішення про продовження кримінального провадження, про його закриття або пишіть постанову про те, чого саме вам не вистачає, які необхідно провести додаткові слідчі дії, щоб слідчий розумів, що він має зробити, щоб подати повідомлення про підозру", - зазначив Горбатюк.

Він додав, що упродовж року з цього приводу не було жодного процесуального рішення.

"Розслідування стосовно Лукаш сьогодні ще залишається відкритим. Ми маємо ситуацію, коли слідчі завершили розслідування, але справа далі не йде. Виключно тому, що керівництво з якихось незрозумілих суб'єктивних причин не виконує свої обов'язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом", - заявив начальник управління спецрозслідувань.

"Відповідно представники Євросоюзу хочуть бачити рух у провадженні. Від чого вони мають відштовхуватися, щоб продовжити санкції. А оскільки руху не відбулось, то і санкції не були продовжені. Виключно з цих причин", - сказав Горбатюк.

Що стосується Клюєва, то, за словами Горбатюка, в цьому випадку йому не зрозуміла причина скасування європейських санкцій.

"У нас у двох кримінальних провадженнях повідомлено про підозру. Тобто це стосується отримання від держави коштів у розмірі 185 мільйонів гривень. Там повідомлено про підозру братам - Андрію та Сергію Клюєвим. Упродовж року ми почали процедуру "заочки" стосовно Андрія Клюєва", - розповів начальник управління спецрозслідувань.

"Крім того, у другому провадженні стосовно викупу Сергієм Клюєвим Межигір'я, повідомлено про підозру за статтею 209 ККУ", - сказав Горбатюк.

Він зазначив, що про хід розслідування щодо Клюєва Україна детально інформувала Європу, рух у цій справі був.

"Чому вони визнали що цього недостатньо, я не знаю. Треба бачити мотивацію. Ми зі свого боку детально інформували", - зазначив Горбатюк.

Раніше повідомлялося, що посли ЄС 28 лютого, виключили із санкційного списку ЄС колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

Як відомо, Лукаш підозрюється в розкраданні коштів та службовому підробленні.

5 жовтня 2017 року Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Лукаш, визнав інформацію ГПУ недостовірною і зобов'язав ГПУ повідомити Раді Європейського Союзу про цей факт.

Разом з тим, заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що розслідування кримінальної справи, порушеної проти Лукаш у 2014 році, триває.

"ГПУ розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра юстиції Олени Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у вчиненні кримінальних порушень, передбачених частиною 5 статті 191, а також статтею 366 Кримінального кодексу – це службове підроблення. Йдеться про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень", – сказав Єнін.

У липні 2017 роки її викликали на допит в Генпрокуратуру у цій справі.

Пізніше начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підозру Лукаш блокує заступник генпрокурора Юрія Луценка.

Крім того 21 лютого Європейський суд ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС в 2017 році.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року.

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