Горбатюк: Отмена санкций ЕС не повлияет на дела Лукаш и Клюева

Исключение из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева не повлияет на ход расследования дел относительно их.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, следствие вообще не нашло в Европе средств Лукаш. А относительно Клюева, то его счета были найдены в Швейцарии, не входящей в ЕС, и она имела свои санкционные списки.

"Средства Клюева, которые были обнаружены в Швейцарии, суд арестовал. Соответственно они были заблокированы в Швейцарии ", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что санкции имеют исключительно экономическую составляющую. А поскольку ни у Лукаш, ни у Клюева средств в ЕС не было, то и экономического эффекта от санкции тоже не было.

"С точки зрения самого расследования это никак не влияет, даже на потерю каких-то их средств не влияет", - добавил Горбатюк.

Вместе с тем он рассказал, что в отношении Лукаш расследование фактически завершено, однако с лета прошлого года руководство Генпрокуратуры не согласовывает сообщение о подозрении, что делает невозможным направление в суд.

"Мы фактически завершили расследование и готовы были сообщить о подозрении и объявлять о завершении расследования. Но этого не произошло из-за позиции руководства Генпрокуратуры", - сказал Горбатюк

Он отметил, что считает такие действия руководства ГПУ незаконными и следователи пытались обжаловать решение заместителей генпрокурора.

"Луценко говорил, что вроде его заместители не видят доказательств. Но мы об этом почему-то узнали из интервью. В течение года никакие аргументы не приводилось", - рассказал начальник управления спецрасследований.

"Если вы не видите доказательств, то принимайте решение о продолжении уголовного производства, о его закрытии или пишите постановление о том, чего именно вам не хватает, какие необходимо провести дополнительные следственные действия, чтобы следователь понимал, что он должен сделать, чтобы подать уведомление о подозрении", - отметил Горбатюк.

Он добавил, что в течение года по этому поводу не было ни одного процессуального решения.

"Расследование в отношении Лукаш сегодня еще остается открытым. Мы имеем ситуацию, когда следователи завершили расследование, но дело дальше не идет. Исключительно потому, что руководство по каким-то непонятным субъективным причинам не выполняет свои обязанности, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом", - заявил начальник управления спецрасследований.

"Соответственно, представители Евросоюза хотят видеть движение в производстве. От чего они должны отталкиваться, чтобы продлить санкции. А поскольку движения не произошло, то и санкции не были продлены. Только по этим причинам", - сказал Горбатюк.

Что касается Клюева, то, по словам Горбатюка, в этом случае ему не понятна причина отмены европейских санкций.

"У нас в двух уголовных производствах сообщено о подозрении. То есть это касается получения от государства средств в размере 185 млн гривен. Там сообщено о подозрении братьям - Андрею и Сергею Клюевым. В течение года мы начали процедуру "заочки" в отношении Андрея Клюева", - рассказал начальник управления спецрасследований.

"Кроме того, во втором производстве относительно выкупа Сергеем Клюевым Межигорья, сообщено о подозрении по статье 209 УК", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что о ходе расследования относительно Клюева Украина подробно информировала Европу, движение в этом деле было.

"Почему они признали что этого недостаточно, я не знаю. Надо видеть мотивацию. Мы со своей стороны подробно информировали", - отметил Горбатюк.

Ранее сообщалось, что Послы ЕС 28 февраля исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Как известно, Лукаш подозревается в расхищении средств и служебном подлоге.

5 октября Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу экс-министра юстиции Януковича Елены Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ уведомить Совет Европейского Союза об этом.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что отсутствие или присутствие Лукаш в санкционном списке ЕС не повлияет на уголовное дело против нее в Украине.

"ГПУ расследует уголовное производство по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также по статье 366 Уголовного кодекса – служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривен", – сказал Енин.

В июле 2017 года Лукаш вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о госреестрах.

Позже начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует заместитель генпрокурора Юрия Луценко.

Также сообщалось, что 21 февраля Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушение прав человека.

Последний раз санкции были продлены в марте 2017 года.

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