Порошенко: Мене не цікавить, що скаже Янукович

Президент Петро Порошенко заявляє, що йому не цікаво, що говорить і що робить обвинувачений у державній зраді Віктор Янукович.

Про це він сказав на прес-конференції 28 лютого, відповідаючи на питання, чому Янукович вирішив дати прес-конференцію у Москві 2 березня.

"Слухайте, я вам скажу абсолютно чесно, мене не цікавить, що каже Янукович. Не цікавить, що він робить", - сказав Порошенко.

Він припустив, що так само Янукович не цікавий і українцям.

"Особливо після того, як стало відомо про звернення цього пана до Путіна щодо введення російських військ, думаю, що ставлення до нього абсолютно однозначне у всіх. Думаю, що більшість українців також не цікавить, що скаже Янукович. У нього було 4 роки, щоб пояснити і покаятися", - сказав Порошенко.

Він нагадав, що їздив у Крим, коли Янукович тікав з країни.

"Рівно 4 роки тому я поїхав до окупованого Криму – кажуть, що була загроза життю, – бо вважав, що моє місце там. Чи він себе вважає президентом-втікачем?", - сказав президент.

Порошенко додав, що, якщо Янукович має, що сказати, то "хай приїде в Київ і дає пояснення у країні, де він наробив стільки шкоди".

2 березня Янукович збирається провести прес-конференцію у Москві.

Зазначалося, що Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на "Майдані", а також судовий процес, ініційований київською владою.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків. Ключові свідки зі сторони обвинувачення вже дали свідчення у справі про держзраду.

Під час процесу про державну зраду Януковича його адвокати задавали свідкам обвинувачення питання про події на Майдані, хоча сам процес стосується дій екс-президента в період окупації Криму Росією.