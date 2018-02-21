Порошенко: "зелених чоловічків" у Сімферополі бачив особисто

Президент Петро Порошенко заявляє, що під час візиту до Криму 27 лютого 2014 року, особисто бачив регулярні російські війська у Криму і закриту Верховну раду Криму.

Про це він сказав під час допиту в Оболонському суді у справі про державну зраду Віктора Януковича, який проходить у режимі відеоконференції з Адміністрації президента.

"Я особисто бачив військовослужбовців у зеленій формі. Це були військовослужбовці збройних сил РФ – як зі складу Чорноморського флоту, так і з регулярних сил, які були перекинуті в ці дні, починаючи з 20 лютого, через відповідні аеропорти і порти України без згоди української держави, що може кваліфікуватися як агресія і незаконна анексія. Це те, що я у Сімферополі і Криму бачив особисто. На власні очі", - сказав Порошенко.

Порошенко свідчить по телевізору Скриншот з трансляції 112.ua

Він додав, що зі слів працівників аеропорту знав, що у повітряному просторі у той день перебували літаки без пізнавальних знаків, які перекидали сили.

За словами Порошенка, він поїхав до Криму з власної ініціативи і на доручення в.о. президента Олександра Турчинова.

"27 лютого 2014 року я з'явився до кабінету голови ВР – в.о. президента Турчинова з пропозицією негайно вилетіти в Крим і особисто провести переговори з депутатами ВР Криму для того, щоб зупинити руйнівні процеси, які почалися зі спроби оголошення незаконного референдуму, переконати депутатів, і переконатися самому в процесах і подіях, які в той день відбулися у Сімферополі і в Криму", - сказав Порошенко.

Він додав, що після отримання письмового доручення, відразу полетів до Сімферополя.

"Прилетівши до Сімферополя, я побачив ланцюг, що очепив аеропорт, а за ним камери з мікрофонами. Декілька осіб намагалися мене зупинити, зав’язалася сутичка, я прорвався через очеплення і коли увійшов у зону зйомки телекамер і журналістів, то вони побоялися потрапляти у зону дії камер", - сказав Порошенко.

Він додав, що там виступив із заявою, що "Крим є українським, що ми маємо зробити все для того, щоб не допустити провокацій".

Порошенко розповів, що зідзвонився з головою ВР Криму Володимиром Костянтиновим і домовився з ним про зустріч, на яку відразу ж поїхав.

"Особисто переконався, що Верховна Рада була зачинена, не працювала, оточена була маленькими зеленими чоловічками – військовослужбовцями регулярних сил РФ і ланцюгом осіб у камуфляжі, які себе називали кримською самообороною, але координувалися офіцерами спецслужб РФ", - сказав президент.

Він додав, що після цього його почали блокувати, бо його знімали журналісти і відповідно їх камери фіксували закритий парламент Криму.

"Була дана команда, щоб мене заблокувати, оточити і застосувати засоби фізичного впливу. Я намагався не дати їм це зробити. Я дав змогу зняти мене на відеокамери, і мою спробу потрапити до ВР Криму, яка була заблокована зазначеними особами, включаючи військовослужбовців РФ", - сказав Порошенко.

Після цього він пішов до машини. За словами президента, на цьому шляху була загроза його життю.

"У цей час був оточений кількома десятками, потім сотнями людей, частина з них були провокаторами, які намагалися вдарити, погрожувати, частина стала на мій захист. Була безпосередня загроза моєму життю. І дякую тим людям, які мене захистили", - сказав Порошенко.

Він додав, що після цього поїхав на зустріч з Костянтиновим, деталей якої не розповів.

"Через кілька місяців я побачив на відео зізнання Ігоря Гіркіна... з великою шкодою, що в нього була зброя і він її не застосував проти Порошенка", - підсумував президент.

На початку допиту він вказав, що мав "різні стосунки" з обвинуваченим Януковичем, але не уточнив, які.

"Я був особисто знайомий. У мене були різні стосунки з Януковичем. І це все", - сказав Порошенко.

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Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.