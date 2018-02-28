КС пояснив, що не так із законом "Ківалова-Колесніченка"

Конституційний суд підтвердив ухвалення рішення щодо неконституційності закону "Про основи державної мовної політики".

Про це на сайті суду повідомив відділ комунікацій та правового моніторингу.

Суд пояснив, що рішення ґрунтується на порушенні регламенту під час ухвалення закону.

В мотивувальній частині рішення суд зазначив, що голосування за законопроект було неособистим. Крім того, суд зазначає, що деякі депутати під час ухвалення перебували "в місцях, які унеможливлюють особисте голосування".

Йдеться також про блокування нардепами виступаючих та фізичне перешкоджання голосуванню, а також про позбавлення депутатів права на розгляд Радою поданих поправок та пропозицій до проекту.

Зокрема, в суді повідомили, що законопроект був включений до порядку денного без зазначення повної назви, реєстраційного номера, редакції, ініціаторів, проект не був підготовлений до другого читання у виді порівняльної таблиці та висновку комітету щодо нього та не обговорювався в другому читанні.

"Конституційний Суд України дійшов висновку, що порушення конституційної процедури розгляду та ухвалення проекту Закону № 9073 під час його прийняття в цілому на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України 3 липня 2012 року мали системний характер та істотно вплинули на остаточний результат прийняття Закону", – наголосили в суді.

Крім того, зазначається, що депутатське подання обґрунтовувало неконституційність закону не тільки порушенням регламенту, а й невідповідністю його змісту Конституції.

Однак в суді пояснили, що дотримання процедури є "однією з умов легітимності законодавчого процесу, у випадку її порушення конституційному контролю підлягає не зміст закону, а встановлена Конституцією України процедура його розгляду та ухвалення".

Прес-секретар Конституційного суду Світлана Папаяні в коментарі УП пояснила, що у випадку, коли встановлюється порушення процедури ухвалення закону, його зміст не розглядається судом взагалі.

Раніше джерела УП в Конституційному суді підтвердили інформацію, що КС визнав неконституційним закон про "Про основи державної мовної політики", який передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.