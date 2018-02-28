КС объяснил, что не так с законом "Кивалова-Колесниченко"

Конституционный суд подтвердил принятие решения о неконституционности закона "Об основах государственной языковой политики".

Об этом на сайте суда сообщил отдел коммуникаций и правового мониторинга.

Суд объяснил, что решение основывается на нарушении регламента при принятии закона.

В мотивировочной части решения суд указал, что голосование за законопроект был неличным. Кроме того, суд отмечает, что некоторые депутаты при принятии находились "в местах, исключающих личное голосование".

Речь идет также о блокировании нардепами выступающих и физическое воспрепятствование голосованию, а также о лишении депутатов права на рассмотрение Радой представленных поправок и предложений к проекту.

В частности, в суде сообщили, что законопроект был включен в повестку дня без указания полного названия, регистрационного номера, редакции, инициаторов, проект не был подготовлен ко второму чтению в виде сравнительной таблицы и заключения комитета по нему и не обсуждался во втором чтении.

"Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона № 9073 во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады Украины 3 июля 2012 имели системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия Закона", – отметили в суде.

Кроме того, отмечается, что депутатское представление обосновывало неконституционность закона не только нарушением регламента, но и несоответствием его содержания Конституции.

Однако в суде объяснили, что соблюдение процедуры является "одним из условий легитимности законодательного процесса, в случае ее нарушения конституционному контролю подлежит не содержание закона, а установленная Конституцией Украины процедура его рассмотрения и принятия".

Пресс-секретарь Конституционного суда Светлана Папаяни в комментарии УП объяснила, что в случае, когда устанавливается нарушение процедуры принятия закона, его содержание не рассматривается судом вообще.

Ранее источники УП в Конституционном суде подтвердили информацию, что КС признал неконституционным закон о "Об основах государственной языковой политики", который предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.