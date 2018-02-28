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СБУ оприлюднила докази використання спецслужбами РФ "вагнерівців" у Сирії

Середа, 28 лютого 2018, 17:29

Генштаб ЗС РФ у лютому 2015 року планував участь російського спецпідрозділу "приватної військової компанії Вагнера" у Сирії.

Про це повідомили у Службі безпеки України та оприлюднили перехоплену розмову ватажка ПВК Дмитра Уткіна (позивний "Вагнер)" зі співробітником спецслужб РФ Ігорем (позивний "Листопад").

"Росією розглядалось два варіанти сухопутної операції: використання підрозділів регулярних військ РФ або так званих найманців – "ихтамнетов", пілотний проект яких був реалізований на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення було ухвалено на користь підрозділу спецслужб РФ ПВК "Вагнера".

"Ключовим аргументом "за" стала можливість приховування Генштабом ЗС РФ загибелі російських військовослужбовців під час бойових дій у Сирії для уникнення негативного суспільного резонансу", - додають в СБУ.

Там розповіли, що оприлюднюють перші матеріали щодо використання спецслужбами РФ військових підрозділів під умовним найменуванням ПВК "Вагнера" у бойових діях за межами території Росії.

Як відомо, найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.

7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Згодом у Пентагоні повідомили, що атака не була несподіваною. Коаліція спостерігала повільне нарощування живої сили і обладнання протягом тижня до її початку.

Українська правда

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Теми: СБУРосіяСирія
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