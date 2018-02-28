СБУ обнародовала доказательства использования спецслужбами РФ "вагнеровцев" в Сирии

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Среда, 28 февраля 2018, 18:29

Генштаб ВС РФ в феврале 2015 года планировал участие российского спецподразделения т.н. "Частной военной компании" "Вагнера" ​​в Сирии.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и обнародовали перехваченные разговоры главаря ПВК Дмитрия Уткина (позывной "Вагнер)" с сотрудником спецслужб РФ Игорем (позывной "Листопад").

"Россией рассматривалось два варианта сухопутной операции: использование подразделений регулярных войск РФ или так называемых наемников - "ихтамнетов", пилотный проект которых был реализован на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в пользу подразделения спецслужб РФ ППК "Вагнера".

"Ключевым аргументом "за" стала возможность сокрытия Генштабом ВС РФ гибели российских военнослужащих во время боевых действий в Сирии во избежание негативного общественного резонанса", - добавили в СБУ.

Там отметили, что обнародовали первые материалы по использованию спецслужбами РФ воинских подразделений под условным наименованием ППК "Вагнера" в боевых действиях за пределами территории России.<

Как известно, наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.

7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США,  и были полностью разбиты.

Украинская правда
Темы: СБУ Росcия Сирия
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