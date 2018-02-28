Из плена России могут освободить двух украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые исчезли в октябре 2017 года в Сумской области на границе с РФ и были арестованы в Москве.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на собственные источники.

"В рамках анонсированного президентом Украины Петром Порошенко освобождения заложников из РФ вернутся украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь", - говорится в сообщении.

В то же время, по информации издания, Украина передаст России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Как известно, президент Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции 28 февраля о надежде, что до конца этой недели освободят еще двух заложников из плена России.

Украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня исчезли в Сумской области на границе с Россией 3 октября 2017 года.

4 октября об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области заявила Госпогранслужба.

В тот же день российская сторона официально заявила, что задержала их.

Российский суд арестовал пограничников на 2 месяца по двум статьям: "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".

Читайте также: Похищение украинских пограничников на Сумщине. Версии и новые подробности